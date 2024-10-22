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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях нетверезий водій збив 4 дітей на переході: двох ушпиталили (уточнено)

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 290 Коментарів: 1

 

Поліція встановлює обставини події

22 жовтня близько 16.00 на перехресті вул. Героїв Дніпра та вул. Миру в Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої двох дітей ушпиталили. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Ford Mondeo, під керуванням місцевого 60-річного водія, наїхав на чотирьох неповнолітніх пішоходів на пішохідному переході. Двох дітей ушпиталили для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм. Ще трьох неповнолітніх пішоходів медики оглянули на місці. 

Під час оформлення ДТП поліціянти встановили що водій транспортного засобу перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі причини та обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Горішні Плавні
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Коментарі: 1

4 696
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:21

Як там нефдович? Гуляє вже десь за бугром?


0 0

Інформація

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