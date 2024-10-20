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У Полтаві водій збив 12-річного хлопця на пішохідному переході: поліція шукає свідків

Сьогодні, 23:12 Переглядів: 0

Водій ймовірно білого Volkswagen покинув місце пригоди

20 жовтня між 18.10 та 18.20 на вулиці Ковпака у Полтаві, неподалік зупинки громадського транспорту «Браїлки» сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Водій невстановленого автомобіля, ймовірно білого Volkswagen, наїхав на 12-річного хлопця на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалого госпіталізували для оцінки тяжкості травм.

Поліція звертається до свідків ДТП або осіб, які володіють інформацією про інцидент, з проханням звертатися за телефонами: 066-336-93-35, 095-705-9103 або 102.

Нагадаємо, 19 жовтня поблизу села Копили машина врізалась у відбійник.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава свідки
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