У Терезів — романтика, Козероги відчують прилив сил: гороскоп на 21-27 жовтня

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 488

ОВЕН (21.03-20.04).

У вiвторок в першiй половинi дня не можна пiддаватися агресивним емоцiям, можна потрапити в серйознi неприємностi. В п`ятницю варто проявити енергiю на роботi, цей день дуже продуктивний для переговорiв, змiцнення дiлових партнерських союзiв.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).

Тільцям на цьому тижнi варто зосередитися на своїх головних життєвих цiлях i бажаннях, кар`єрних або iнших устремлiннях. Не потрiбно зараз давати однозначнi оцiнки подiям, особливо в дiловiй сферi.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Тиждень сприятливий для розумової, iнтелектуальної дiяльностi. Зараз у жодному випадку не можна лiнуватися — планети дають вам великi творчi можливостi i шанс проявити себе.

РАК (22.06-22.07).

Приготуйтеся до того, що на початку тижня доведеться боротися з поганим настроєм i дратiвливiстю. У вiвторок краще не брати участь в масових заходах.

ЛЕВ (23.07-23.08).

Левам зараз особливо показана iнтелектуальна i творча дiяльнiсть. I весь тиждень сприятливий для змiцнення авторитету, як в робочому, так i в сiмейному колективi, за умови, що ви не станете тиснути на оточуючих.

ДIВА (24.08-23.09).

Даний перiод особливо сприятливий для любовних пригод. Зараз Дiви дуже розкутi, вiльнi в своїх проявах i можуть багато чого досягти, щоб полiпшити своє особисте життя, зробити його цiкавiшим.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).

Весь тиждень сприятливий для романтичних зустрiчей, легких флiртiв. Любовнi iсторiї можливi в подорожах.

СКОРПIОН (24.10-22.11).

Скорпiонам на цьому тижнi варто використовувати свою енергiю i чарiвнiсть в дiловiй сферi життя. Якщо зараз багато часу вiддати роботi, це потiм винагородиться сторицею.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).

Цього тижня Стрiльцi незвичайно привабливi i привертають загальну увагу. Це варто використати i завести рiзнi кориснi знайомства.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).

Козероги вiдчують прилив сил. Тиждень сприятливий для спортивних досягнень i рекордiв i взагалi для активного витрачання фiзичної енергiї.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).

Водолiю рекомендується турбуватися оцiнкою свого фiнансового стану, плануванням i розподiлом ресурсiв. Але зараз не час для активних дiй i витрат, до того ж весь тиждень вас не покидатиме вiдчуття невезiння.

РИБИ (20.02-20.03).

Краще всього цей тиждень пiдходить для самотностi, або для обдумування якихось таємних задумiв. Риб також може потягнути до романтичних вiдносин.