У Терезів — романтика, Козероги відчують прилив сил: гороскоп на 21-27 жовтня

У вiвторок в першiй половинi дня не можна пiддаватися агресивним емоцiям, можна потрапити в серйознi неприємностi. В п`ятницю варто проявити енергiю на роботi, цей день дуже продуктивний для переговорiв, змiцнення дiлових партнерських союзiв.
Тільцям на цьому тижнi варто зосередитися на своїх головних життєвих цiлях i бажаннях, кар`єрних або iнших устремлiннях. Не потрiбно зараз давати однозначнi оцiнки подiям, особливо в дiловiй сферi.
Тиждень сприятливий для розумової, iнтелектуальної дiяльностi. Зараз у жодному випадку не можна лiнуватися — планети дають вам великi творчi можливостi i шанс проявити себе.
Приготуйтеся до того, що на початку тижня доведеться боротися з поганим настроєм i дратiвливiстю. У вiвторок краще не брати участь в масових заходах.
Левам зараз особливо показана iнтелектуальна i творча дiяльнiсть. I весь тиждень сприятливий для змiцнення авторитету, як в робочому, так i в сiмейному колективi, за умови, що ви не станете тиснути на оточуючих.
Даний перiод особливо сприятливий для любовних пригод. Зараз Дiви дуже розкутi, вiльнi в своїх проявах i можуть багато чого досягти, щоб полiпшити своє особисте життя, зробити його цiкавiшим.
Весь тиждень сприятливий для романтичних зустрiчей, легких флiртiв. Любовнi iсторiї можливi в подорожах.
Скорпiонам на цьому тижнi варто використовувати свою енергiю i чарiвнiсть в дiловiй сферi життя. Якщо зараз багато часу вiддати роботi, це потiм винагородиться сторицею.
Цього тижня Стрiльцi незвичайно привабливi i привертають загальну увагу. Це варто використати i завести рiзнi кориснi знайомства.
Козероги вiдчують прилив сил. Тиждень сприятливий для спортивних досягнень i рекордiв i взагалi для активного витрачання фiзичної енергiї.
Водолiю рекомендується турбуватися оцiнкою свого фiнансового стану, плануванням i розподiлом ресурсiв. Але зараз не час для активних дiй i витрат, до того ж весь тиждень вас не покидатиме вiдчуття невезiння.
Краще всього цей тиждень пiдходить для самотностi, або для обдумування якихось таємних задумiв. Риб також може потягнути до романтичних вiдносин.
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