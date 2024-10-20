На Полтавщині внаслідок аварії постраждала пасажирка легковика

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За словами правоохоронців, водій не впорався з керуванням

У Полтавському районі на автодорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу села Копили машина врізалась у відбійник. Внаслідок аварії пасажирка авто отримала травми. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Подія сталась 19 жовтня близько 18.10. За словами правоохоронців, водій не впорався з керуванням. Пасажирку госпіталізували.

Слідчі розслідують справу у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 жовтня у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцька і Лікаря О. Богаєвського сталась аварія. Відомо, що машина збила людину.