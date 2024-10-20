У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється нова виставка

Завтра, 21 жовтня, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриють персональну виставку майстрині Алли Касьян. На виставці представлять роботи з тканини, виконані в авторській техніці. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».
На експозиції покажуть натюрморти, яскраві пейзажі тощо, йдеться у повідомленні.
Відкриття виставки відбудеться о 14.00 за адресою: Ігоря Сердюка, 2. Графік роботи музею: середа-неділя з 9.00 до 16.30.
Нагадаємо, у Кременчуці на поточні ремонти об’єктів культурної спадщини виділятимуть понад 145 тисяч гривень. Відповідне рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 16 жовтня.
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