На ремонт пам’яток культурної спадщини у Кременчуці виділятимуть понад 145 тисяч гривень

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Гроші на проведення робіт спрямують зі Стабілізаційного фонду

У Кременчуці на поточні ремонти об’єктів культурної спадщини виділятимуть понад 145 тисяч гривень. Відповідне рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 16 жовтня.

Відомо, що за ці гроші мають відремонтувати електромережі у будинку купця Чуркіна та у нерухомому майновому комплексі, що розташований поряд з будинком.

Гроші на проведення робіт спрямують зі Стабілізаційного фонду. Фінансування отримає підприємство «Автозаводське», на балансі якого перебувають приміщення.

Нагадаємо, у травні кременчуцька влада виділила 487 тисяч 266 гривень на ремонт покрівлі пам’ятки культурної спадщини «Будинок купця І-ї гільдії Григорія Чуркіна», що розташована у Крюкові.