Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого військового Сергія Поповича

Завтра, 17 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого у бою за Україну військового Сергія Поповича. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України 12 жовтня 2024 року.
Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 17 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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