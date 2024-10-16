Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого військового Сергія Поповича

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 446

Завтра, 17 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого у бою за Україну військового Сергія Поповича. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України 12 жовтня 2024 року.

Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 17 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.