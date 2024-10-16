Бойовий медик «Албан» Андрій Кімлик: «Бувало й таке, що рани зашивав сам собі»

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 270

Шість разів був поранений, але жодного разу не думав про те, щоб списатися з війська

На передовій, де щодня вирішується доля країни, працюють не лише бійці зі зброєю в руках, а й ті, хто рятує життя під градом куль та уламків. Один з таких — бойовий медик «Албан» Андрій Кімлик, чия історія відрізняється незламністю й відданістю своїй справі.

Шість поранень, отриманих у боях, не змусили його залишити фронт. Навпаки, кожного разу він повертався до своїх обов’язків, ставлячи здоров’я побратимів вище за власне.

Зараз Андрій знов відновлюється після чергового поранення. Але особистої зустрічі в нас не вийшло, ми спілкувалися в онлайн-форматі — попри поранення чоловік продовжує виконувати свої завдання на донецькому напрямку.

«Я повинен бути тут», — каже медик та підкреслює, що поранення в руку поки що не дозволяє виконувати «тонку роботу», але надавати першу допомогу бійцям й організовувати забезпечення ліками він може.

«Рішення йти на війну було цілком свідомим»

В цивільному житті в різні роки Андрій Кімлик працював фельдшером, фельдшером-акушером, після навчання — дерматологом, мануальним терапевтом. У 2014 році, коли почалася війна, вирішив, що його знання й вміння стануть у пригоді на передовій.

— Мій товариш, який вже воював, розповів про високий дефіцит медиків, тож я вирішив теж йти служити. За перші місяці служби довелося побувати, мабуть, на всій лінії зіткнення. Війна була дуже дивна, навіть якась дика, багато кому незрозуміла. Але, на мій погляд, всі рішення, які приймалися, були правильні, бо на той час Україна взагалі не була готова воювати, — згадує медик.

Тоді чоловік прослужив трохи більше ніж пів року й повернувся до цивільного життя, але хлопців не кидав й весь час допомагав, чим міг.

З початком повномасштабного вторгнення без роздумів пішов до військкомату. Правда, майже відразу отримав контузію й до осені 2022 року лікувався, а коли цілком відновився, пішов медиком в один з батальйонів, який тримав оборону на Донеччині. Тут продовжує служити й зараз.

— Моя основна задача — забезпечення підрозділу медициною й медичною допомогою. Я відповідаю за те, щоб у всіх були цілком укомплектовані аптечки, необхідні медпрепарати. Також займаюся евакуацією бійців з поля бою, наданням першої меддопомоги пораненим, — розповідає Андрій.

На питання про забезпечення ліками, аптечками й турнікетами, каже, що все залежить від підрозділу — всюди по різному ставляться до цього питання.

— В нас бійці мають все, що потрібно бути. Навіть, якщо хтось хоче мати не два, а більш турнікетів, ми ними забезпечуємо. Правильно накладений турнікет — це залог збереженого життя. Тому цьому питанню ми приділяємо велику увагу. Коли приходять новобранці, їх всьому навчаємо, на практиці відпрацьовуємо уміння накладання турнікета, тампування ран. Бо дуже часто поранених евакуюють через кілька днів, лише коли з’являється така можливість, й в такому випадку перша самодопомога та турнікет є тим рятівником, від якого залежить життя бійця, — розповідає «Албан».

«Найкраща нагорода — врятоване життя пораненого бійця»

Андрій Кімлик з самого початку повномасштабної війни був в найгарячіших точках: під Бахмутом, в самому місті, під Часовим яром. Він евакуював багато поранених бійців, врятував багато життів. За свою медичну практику неодноразово був свідком випадків, коли здавалося б ніякої надії немає, але людина залишалася жива.

Хоча смертей, болю й крові, на жаль, набагато більше.

— Кров й біль всюди. Це те, про що хочеться забути, не згадувати, не розповідати у майбутньому дітям, онукам…

Каже, коли прийде час він розповість про врятовані життя. Про те, як без операції витягав уламки з тіла лише за допомогою магнітного екстрактора «Едельвейс», які виготовляє кременчуцький волонтер Олег Биков зі своїми фахівцями та забезпечує ними військових. До речі, це щось надзвичайне, бо зараз вони розробили прилад, за допомогою якого видалять уламки навіть з черевної порожнини та з серця.

— Розповім про те, як робив перев’язки, як накладав турнікети, навіть на шию — таке теж робимо… Головне врятувати! Кожне врятоване життя — це справжня нагорода для кожного з нас.

Хоча й справжні нагороди в бойового медика також є. Це Сталевий хрест — відзнака Головнокомандувача Збройних сил України, медаль учасника бойових дій, подяки, годинник від командувача ОТУ Соледар Донбас, подяка від Тарнавського. Але про них чоловік розповідає неохоче й підкреслює, що не заради нагород виконує свою роботу, а саме заради людей.

«При черговому пораненні сам видаляв уламки й зашивав рани»

За час служби Андрій Кімлик був поранений шість разів.

— Одне з поранень я отримав в Авдіївці. Коли виліз з підвалу на допомогу хлопцям, які евакуювали пораненого, в ногу прилетів невеликий осколок. Що я робив в ту мить? Надавав першу допомогу бійцю, й вже після цього звернув увагу на себе, витягнув уламок, замотав рану й далі працювати.

Потім під Бахмутом під час евакуації п’ятьох поранених військових «Албан» потрапив під мінометний обстріл.

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В одній воронці троє бійців, в іншій — ще двоє. Поранення не критичні, але всі бійці потребували сторонньої допомоги. Під час роботи, почався обстріл. Мені уламок залетів між коліном та стопою. Я наклав собі турнікет й поповз далі допомагати іншим. Вже потім у шпиталі мені діставали уламки з тіла.

До речі як і більшість військових, медик має віру. Каже, що на передовій кожен вірить, хто вірить в бога, хто в янгола-охоронця, хто в щасливий випадок.

— Немає тут людини без віри. Тут існує теорія того, хто вижив. Тобто вам щось може розповісти тільки той, хто залишився живий, а той, хто загинув, нічого вже нікому не розповість…

Ще одне поранення, теж під Бахмутом, було досить неприємним — уламок потрапив в бік, а в самому Бахмуті Андрія поранило в ногу й в руку, коли він перебігав ділянку, яка весь час прострілювалася противником.

Розповідаючи про це, медик знов згадує волонтера Олега Бикова та виготовлені ним магнітні екстрактори для видалення уламків:

— Це дуже важливі прилади! Я сам з себе за допомогою «Едельвейса» повитягував уламки, заліпив рани. Тож обійшлося без операцій, шпиталю, довгого лікування. Хоча в шпиталях теж лежав. А ще було таке, що я сам собі рани зашивав. Комусь може здатися, що це неможливо, але на війні нічого неможливого немає.

«Додому — тільки з Перемогою»

Андрій весь час жартує. Навіть про страшні речі розповідає з посмішкою. Каже, що без гумору не обходиться, бо там де життя може обірватися в будь-яку мить, не можна інакше. Зізнається, що сумує за родиною, але повертатися додому поки не збирається.

— Ми всі хочемо скорішої Перемоги України в цій війні. І я, і моя дружина, але вона хоче бачити мене постійно поруч, а не тільки в ті короткі дні, які частіше за все співпадають з пораненнями. Тому поки можу бути корисним на фронті, буду тут. Дружина мене підтримує в цьому рішенні.

Й навіть після чергового, шостого поранення, чоловік не думав, що прийшов час списуватися. Він кожен раз повертається на службу, і зараз знаходиться там, де потрібен.

Не зважаючи на те, що рука ще погано працює, Андрій не став чекати повного одужання, й знов повернувся на Донеччину.

— Це така самовідданість, любов до Батьківщини чи азарт? — запитала в Андрія.

— Ні, це розуміння, що я тут потрібен й бажання скоріше перемогти у цій війні, — відповів він.

До речі медик підкреслює, що зараз приходить багато вмотивованих новобранців. Звісно, є й такі, кого мобілізували силою, але добровольців більше. В основному це молоді чоловіки віком до 30 років — для них важлива перемога України.

А ось деякі місцеві мешканці Донеччини чекають приходу росіян. І це факт.

— На жаль, іноді доводиться чути розговори про те, що «скоріше б сюди вже росія зайшла». Хоча коли починається евакуація з того чи іншого населеного пункту, більшість місцевих все ж таки обирають свою рідну країну, а не в росію. Розуміють, що нічого хорошого там їх не очікує.

Така розгортуваність особливо болюче ранить душу військових: «Бійці повинні знати, що воюють за свою землю, за свій народ, а коли дехто має такі бажання, це дуже демотивує…Радує одне — таких „ждунів“ небагато». Тих, хто допомагає й підтримує, набагато більше.

І знов Андрій з вдячністю розповідає про підтримку кременчужан, про волонтерів, які відгукуються на всі запити військових, не відмовляють, оголошують збори.

— Навіть складно порахувати, скільки всього нам допомогли кременчужани через волонтера Олега Бикова. Це і стабіки, і «Едельвейси», і тепловізійні плащі, і квадрокоптери, і генератори, і медпрепарати, і продукти, і навіть машину для евакуації передали нам, на якій мене теж перевозили до шпиталю. Ми вдячні всім за допомогу, але треба розуміти, що вона потрібна постійно… Тож разом йдемо до перемоги! До перемоги над власним страхом, до перемоги над собою, над болем й до головної Перемоги — нашої країни в цій страшній війні, — закінчив Андрій.