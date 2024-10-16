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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині виявили двох чоловіків, які розповсюджували канабіс – обшуки проводили зі службовою собакою

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 172

 

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі Слідчим управлінням обласної поліції та із залученням батальйону поліції особливого призначення вилучили у двох чоловіків, десяток пакунків з канабісом. Підозрювані віком 34 та 44 роки планували їх розповсюдження в населених пунктах Полтавського району. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Начальник Управління боротьби з наркозлочинністю Геннадій Пархоменко повідомив, що під час обшуків, проведених за участі кінолога зі службовим собакою, у зловмисників також вилучили приладдя для зважування, матеріали для фасування та чорнові записи. Вилучені докази направили на судові експертизи.

Слідчі готують фігурантам підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів. 

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою збуту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 жовтня у Полтаві дільничні офіцери поліції виявили місцевого жителя, який, імовірно, причетний до поширення синтетичних наркотиків методом «закладок» на території обласного центру.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини наркотики наркоторгівля канабіс собака кінолог
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