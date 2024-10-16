На Лубенщині у водоймі виявили тіло чоловіка - пішов на риболовлю та не повернувся

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 240

У річці в селі Золотухи Оржицької тергромади місцеві мешканці виявили тіло людини без ознак життя. Повідомлення про це надійшло до відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції 15-го жовтня о 16.25. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Слідчо-оперативна група поліції Оржиччини та спеціалісти-криміналісти, які прибули на місце події, встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець 1975 року народження, який напередодні пішов з дому на риболовлю та не повернувся.

Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події зʼясовує слідство.

Нагадаємо, 14 жовтня у водоймі села Бехтерщина Великобагачанської громади виявили тіло чоловіка.