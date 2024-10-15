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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині у водоймі виявили тіло чоловіка — поліція Полтавщини

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 155

 

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті

У водоймі села Бехтерщина Великобагачанської громади учора виявили тіло чоловіка. Інформація про це надійшла від місцевого мешканця до відділення № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції надвечір — близько 18.30.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Встановлено, що загиблим є 74-річний місцевий чоловік. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини події.

Нагадаємо, правоохоронці знайшли у Ворсклі тіло жителя Білицької громади, якого розшукували з 23 вересня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: потопельник поліція Полтавщини Велика Багачка Миргородщина
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