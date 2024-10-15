У Кременчуці запрошують на тест-драйви БпЛА — кожен може спробувати «політати» на дронах

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 103

Щоб взяти участь у тест-драйві, необхідно зареєструватися, обравши день та час

У Кременчуці 17 та 18 жовтня проєкт Drone Force проводить тест-драйви БпЛА!

І кожен охочий може спробувати себе у ролі оператора дрона, працюючи на симуляторі під керівництвом досвідчених інструкторів.

Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Захоплено переглядаєш відео роботи українських операторів БпЛА, мрієш про небо, але не знаєш, чи зможеш так же вправно працювати? Маєш можливість спробувати в режимі реального часу попрацювати на симуляторі, що імітує роботу з різними комплексами БпЛА, які є на озброєнні ЗСУ — йдеться у повідомленні. — йдеться у повідомленні.

Щоб взяти участь у тест-драйві, необхідно пройди реєстрацію, обравши день та час візиту, за посиланням.

У ТЦК обіцяють, що жодних повісток під час навчання не буде.