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У Кременчуці запрошують на тест-драйви БпЛА — кожен може спробувати «політати» на дронах

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 103

 

Щоб взяти участь у тест-драйві, необхідно зареєструватися, обравши день та час

У Кременчуці 17 та 18 жовтня проєкт Drone Force проводить тест-драйви БпЛА!

І кожен охочий може спробувати себе у ролі оператора дрона, працюючи на симуляторі під керівництвом досвідчених інструкторів.

Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Захоплено переглядаєш відео роботи українських операторів БпЛА, мрієш про небо, але не знаєш, чи зможеш так же вправно працювати? Маєш можливість спробувати в режимі реального часу попрацювати на симуляторі, що імітує роботу з різними комплексами БпЛА, які є на озброєнні ЗСУ! Досвідчений інструктор відповість на усі твої запитання щодо керування БпЛА, а перший досвід польоту на симуляторі дасть реальні відчуття та розуміння, як це працює — а то й закохає в управління дронами, — йдеться у повідомленні.

Щоб взяти участь у тест-драйві, необхідно пройди реєстрацію, обравши день та час візиту, за посиланням.

У ТЦК обіцяють, що жодних повісток під час навчання не буде.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП тест дрони оператор рекрутинг
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