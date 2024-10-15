Не прослужив і трьох місяців: у Кременчуці попрощалися із загиблим на війні Володимиром Чугуєм

Сьогодні, 15 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого у бою за Україну військовослужбовця, солдата Володимира Чугуя. Народився чоловік 18 квітня 1967 року у селі Гаркушинці Миргородського району, проте жив у Кременчуці. Працював спочатку на будівництві, а потім і сам став підприємцем.
Попрощатися із загиблим зібралися небагато людей — рідні, знайомі, колеги по роботі.
Володимир майже все життя працював у будівельній сфері, розповідає його колега, теж Володимир.
Володимир ділиться, працював його товариш електриком.
Чоловік пригадує: про те, що Володимира мобілізували, дізнався трохи згодом, коли той уже був у навчальному центрі.
По роботі знав Володимира і Руслан.
Чоловік говорить, із Володимиром завжди було приємно спілкуватися — що по роботі, що з якихось особистих питань.
Мобілізували до лав Збройних сил України Володимира 16 липня 2024 року, розповідає нам військовослужбовець із позивним «Лиман».
У полеглого військовослужбовця лишилися мати, син та колишня дружина.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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