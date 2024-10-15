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Не прослужив і трьох місяців: у Кременчуці попрощалися із загиблим на війні Володимиром Чугуєм

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 362

 

Знайомі згадують загиблого як добру людину та надійного товариша і партнера

Сьогодні, 15 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого у бою за Україну військовослужбовця, солдата Володимира Чугуя. Народився чоловік 18 квітня 1967 року у селі Гаркушинці Миргородського району, проте жив у Кременчуці. Працював спочатку на будівництві, а потім і сам став підприємцем.

Попрощатися із загиблим зібралися небагато людей — рідні, знайомі, колеги по роботі.

Володимир майже все життя працював у будівельній сфері, розповідає його колега, теж Володимир.

 

— Понад 35 років знаю його, починали разом працювати на будівництві ще у 90-их. Добряк був справжній. Працювали разом десь до 98-го року, поки два будинки не збудували. А потім роз’їхалися далі хто куди працювати… 

Володимир ділиться, працював його товариш електриком.

— Але електрик на будівництві внизу має працювати. А у нього як була вільна хвилина — завжди піднімався до хлопців, щось допомагав їм.

 

Чоловік пригадує: про те, що Володимира мобілізували, дізнався трохи згодом, коли той уже був у навчальному центрі.

— Відразу подзвонив йому, кількома словами перекинулися. Ну знаєте: короткі питання — короткі й відповіді… А пізніше він уже трубку не брав… Він менше, ніж три місяці прослужив, так усе швидко сталося… У 57 років взяли в армію — де ж того здоров’я взяти, у такому віці воювати, — додає чоловік.

По роботі знав Володимира і Руслан.

 

— У нас із ним було ділове спілкування — він мій колега, теж ФОП. Це була ділова і дуже порядна людина, дуже компетентна. Дуже жаль, що такого чоловіка втратили. 

Чоловік говорить, із Володимиром завжди було приємно спілкуватися — що по роботі, що з якихось особистих питань. 

— Я молодший за нього на рік, думав, що він не воює… — додає Руслан.

 

Мобілізували до лав Збройних сил України Володимира 16 липня 2024 року, розповідає нам військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Мав звання солдата. Служив інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником першого відділення. Загинув 7 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу Білогорівки на Луганщині, — додає «Лиман».

У полеглого військовослужбовця лишилися мати, син та колишня дружина.

 

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Фото: Артем Коваленко

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: війна загиблий Прощання поховання воїни світла
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