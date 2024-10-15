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Колектив школи № 5 Горішніх Плавнів відсвяткував 45-річчя роботи закладу

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 68 Партнерський проєкт

Працівники школи приймали численні вітання та подарунки. Педагогічні здобутки були відзначені Подяками та грамотами. Гості акцентували увагу на лідерських позиціях закладу й зичили тримати досягнутий рівень

45-річчя діяльності у спеціалізованій загальноосвітній школі № 5 із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Людмили Бугаєвської відзначили у вересні. Захід відвідали представники органів місцевого самоврядування, провідних підприємств громади, педагогічної спільноти. Ведучими свята стали випускники школи Валерія Руденко та Роман Тесля, який входить до батьківського комітету закладу, учителька англійської мови Інна Рибак та учень 10-А класу Назарій Яцина.

Такий вибір, відповідно до задуму організаторів, символізує єднання вчительського колективу, учнів та їхніх батьків. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять воїнів, які загинули, боронячи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

Серед них є випускники школи. На великому екрані над сценою з’явилися портрети загиблих воїнів. Ведучі розповіли про основні віхи історії закладу, який вони визначили як «окремий педагогічний всесвіт». Взаємодію освітян, учнів і батьків порівнювали із сузір’ями. А школярів, які у співпраці з наставниками відзначилися найбільшими досягненнями — із зірками.

— Школа — це всесвіт можливостей, де кожна мрія повинна збутися, — підкреслила у своєму виступі директорка школи № 5 Алла Тузікова. — Для мене це другий дім. Педагогічний колектив — як друга сім’я. Усі учні — мої діти й онуки, а батьківський колектив — це підтримка, яку я завжди відчуваю.

Як зізналася очільниця закладу, зібратися разом саме на 45-річчя закладу було однією з її мрій.

— Я щиро вітаю всіх, зичу міцного здоров’я, взаєморозуміння в сім’ях, добра і найбільше — Перемоги, — наголосила Алла Тузікова.

Вона коротко перерахувала досягнення за останні п’ять років. Зокрема, 27 учнів були відзначені Малою академією наук на обласному та всеукраїнському рівнях. А 69 — стали переможцями й призерами учнівських конкурсів та олімпіад. Шкільні наставники підготували понад 300 учнів-фіналістів творчих, просвітницьких та спортивних конкурсів.

— Я щиро вдячна вам, дорогі колеги. Саме завдяки вашій постійній невтомній праці ми маємо такі результати, — підсумувала директорка закладу.

На сцену запросили першого заступника міського голови Олександра Чуприну та заступницю міського голови Надію Угнічеву.

— 45 років — це для школи вже досить поважний вік. За свою історію вона неодноразово оновлювалася. Школа має сучасні кабінети, спортивну залу, стадіон. Але головна цінність — це вчительський колектив, учні, батьки. Найближчим часом школа № 5 перейде на новий рівень — стане ліцеєм, що буде новим етапом історії закладу, — підкреслив Олександр Чуприна.

Надія Угнічева, у минулому — представниця освітянської спільноти, зазначила, що її педагогічна діяльність розпочалася у стінах саме цієї школи, і вона для неї «назавжди перша й найрідніша».

— Пишаюся тим, що дотична до написання історії закладу. Це школа, яка має реальну стратегію розвитку, що коригується не під ситуаційні циркуляри, а під вимоги часу й сталого учнівсько-педагогічного колективу. Його суттєву частину складають випускники саме цієї школи. Вона вже має свої педагогічні династії, — підкреслила Надія Угнічева.

Керівниця Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко оголосила про нагородження первинної профспілкової організації школи № 5 грамотою профспілки працівників освіти й науки України. Вона також передала подарунковий сертифікат на 3000 грн — «на придбання продукції для затишку й комфорту в закладі». Директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні Юлія Клевова висловила колективу школи вдячність за любов і відданість справі.

— Від імені Ferrexpo вітаю вас усіх. Багато було зроблено завдяки нашій співпраці. Є чимало нових цікавих ідей, які ми плануємо втілювати в життя, — підкреслила представниця Ferrexpo.

Юлія Клевова оголосила, що передає сертифікат від компанії «на певну суму гривень» — на оновлення матеріальної бази закладу, і вручила його Аллі Тузіковій. Директорка школи піднесла документ угору й продемонструвала гостям.

— Сертифікат на 100 тисяч гривень, — повідомила вона під гучні оплески.

Провідний фахівець із корпоративних програм управління департаменту оцінки та розвитку персоналу Полтавського ГЗК Олена Васильченко розповіла про започаткування «класу Ferrexpo». Вона зазначила, що ідея профорієнтаційного проєкту належить голові правління Полтавського ГЗК Віктору Лотоусу.

— Це унікальний проєкт на теренах України, який дає можливість готувати високоосвічену молодь. А після завершення профільних вишів — отримувати висококваліфікованих, мотивованих працівників. Нам із вами є чим пишатися. Ви вмієте дарувати любов дітям, шану батькам і підтримку колегам, — підкреслила Олена Васильченко.

Фінансова директорка науково-виробничого підприємства «Фероліт» Алла Войтюк оголосила про ще один подарунок — кавомашину «для стимуляції енергії педагогів». Вона побажала освітянам уміти не тільки плідно й наполегливо працювати, а й добре відпочивати — задля нових здобутків. До привітань долучилися в. о. начальника відділу культури, спорту й туризму Ольга Карпенко, директор музичної школи Анатолій Головня. Гості з позашкільного закладу дали виступ у залі. Учасники інструментального тріо Prima Vera музичної школи у складі Анатолія Головні (баян), Ганни Ткаченко та Тетяни Шемет (акордеон) виконали композицію «Танго» Карлоса Гарделя. А Сніжана Базилевич привела публіку в захват, виконавши на саксофоні інструментальну версію хіта I feel it coming канадського виконавця The Weeknd. Завершилося свято вокальними та хореографічними номерами, з якими виступили учні закладу.

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Автор: Хроніки Тижня
Теги: Горішні Плавні
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