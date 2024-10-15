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Полтавщина, Дороги & Дурні

На Кременчуччині продовжують ремонтувати дороги — Пронін

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 56 Коментарів: 1

 

Ведуться роботи у Глобинській та Семенівській громадах  

У Кременчуцькому районі триває ремонт доріг. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на минулому тижні ремонтували дорожнє покриття на шляхах:

  • Глобине — Землянки — Великі Кринки та Радалівка — Малинівка у Глобинській громаді;
  • Семенівка — Оболонь — Горошине у Семенівській громаді.

Ремонтні роботи у цих громадах триватимуть і цього тижня. Ремонтуватимуть дороги також і в Зіньківській, Полтавській, Драбинівській, Пирятинській, Терешківській, Білицькій та Великосорочинській громадах.

Ремонт відбувається шляхом співфінансування з обласного й місцевих бюджетів. Протягом року відновили 213 тис. м² покриття, — наголошує Пронін.

Нагадаємо, у вересні т.в.о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко повідомив, що у Кременчуцькому районі ремонт доріг завершений на 97%.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг
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Коментарі: 1

4 684
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:48

Омельник- Манжелія коли зроблять? Бл.ть


0 0

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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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