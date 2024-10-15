На Кременчуччині продовжують ремонтувати дороги — Пронін

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 56 Коментарів: 1

Ведуться роботи у Глобинській та Семенівській громадах

У Кременчуцькому районі триває ремонт доріг. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на минулому тижні ремонтували дорожнє покриття на шляхах:

Глобине — Землянки — Великі Кринки та Радалівка — Малинівка у Глобинській громаді;

Семенівка — Оболонь — Горошине у Семенівській громаді.

Ремонтні роботи у цих громадах триватимуть і цього тижня. Ремонтуватимуть дороги також і в Зіньківській, Полтавській, Драбинівській, Пирятинській, Терешківській, Білицькій та Великосорочинській громадах.

Ремонт відбувається шляхом співфінансування з обласного й місцевих бюджетів. Протягом року відновили 213 тис. м² покриття, — наголошує Пронін.

Нагадаємо, у вересні т.в.о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко повідомив, що у Кременчуцькому районі ремонт доріг завершений на 97%.



