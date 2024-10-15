На Кременчуччині продовжують ремонтувати дороги — Пронін

У Кременчуцькому районі триває ремонт доріг. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, на минулому тижні ремонтували дорожнє покриття на шляхах:
Ремонтні роботи у цих громадах триватимуть і цього тижня. Ремонтуватимуть дороги також і в Зіньківській, Полтавській, Драбинівській, Пирятинській, Терешківській, Білицькій та Великосорочинській громадах.
Ремонт відбувається шляхом співфінансування з обласного й місцевих бюджетів. Протягом року відновили 213 тис. м² покриття, — наголошує Пронін.
Нагадаємо, у вересні т.в.о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко повідомив, що у Кременчуцькому районі ремонт доріг завершений на 97%.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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