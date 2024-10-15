За підозрою у постачанні Росії обладнання для виробництва ракет заарештували власника заводу «Полтавський алмазний інструмент»

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Ігорю Лебедику відмовили у можливості внесення застави та помістили на два місяці у СІЗО

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з утриманням в ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№ 23) Ігоря Лебедика за підозрою у пособництві державі-агресору.

Ухвала суду датується 10 жовтня, а оприлюднена для загального доступу вона була 14 жовтня. Ігорю Лебедику відмовили у можливості внесення застави та помістили у СІЗО на строк до 7-го грудня.

Він є власником заводу «Полтавський алмазний інструмент» і підозрюється у пособництві державі-агресору за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Ігоря Лебедика звинувачують, що в період з 18 квітня 2022 року по 30 січня 2023 року ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував через треті країни на адресу російських підприємств, серед яких були й підприємства військово-промислового комплексу, свою продукцію — шліфувальний інструмент із синтетичних алмазів.

Зокрема, на початку 2023 року по договору від 18.04.2022 року був поставлений алмазний інструмент на суму понад 454 тисячі євро для потреб ВПК Росії.

Експортні документи були оформлені на отримувача вантажу в Казахстані. Продукція заводу «Полтавський алмазний інструмент» автомобілем була вивезена спочатку до Румунії, потім через Болгарію, Туреччину та Грузію до Азербайджану, звідки її переправили у Казахстан. А потім залізницею відправили до Росії — на ООО «Белгородський Алмазный Инструмент».

— Тобто, ОСОБА_5 , з метою завдання шкоди Україні організував та налагодив постачання алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності РФ, в тому числі підприємствам військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури РФ, через треті країни, а саме Республіку Казахстан, — йдеться в ухвалі суду.

Зазначимо, що 4-го вересня 2023 року видання «Forbes Україна» опублікувало статтю про Ігоря Лебедика з промовистою назвою: «Міць та експорт. Ігор Лебедик навчився виробляти та продавати український алмазний інструмент у півсотні країн. У чому секрет експансії полтавського підприємства»…