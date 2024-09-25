На Полтавщині у річці втопився чоловік — поліція

Правоохоронці знайшли у Ворсклі тіло жителя Білицької громади, якого розшукували з 23 вересня. Під час пошуків поліція виявила машину потопельника біля водойми. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 25 вересня.
За словами правоохоронців, під час візуального огляду на місці, тілесних ушкоджень не виявлено. Для встановлення причини смерті фахівці проводитимуть судово-медичну експертизу.
Слідчі з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
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