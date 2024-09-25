У Кременчуці дитячий садок № 68 відновив свою роботу

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 131

У Кременчуці запрацював іще один дитячий садок — тепер вихованців у своїх стінах може приймати садок № 68. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Будівельники завершили ремонт укриття у закладі освіти, а педагоги облаштували його усім необхідним для комфортного перебування там дітей.

Нагадаємо, у серпні минулого року дитячий садок уклав договір на розроблення проєктно-кошторисної документації із капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття. Ремонтні роботи ж планували розпочати навесні.

Також днями у змішаному форматі відновив свою роботу дитячий садок № 77.