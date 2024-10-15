На Полтавщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки — її тіло закопав біля двору

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Оперативники управління карного розшуку поліції Полтавщини, спільно з оперативниками поліції Хорольщини та Глобинщини, затримали чоловіка, причетного до вбивства 37-річної мешканки Хорольської громади. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції та Слідче управління ГУНП.

— Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що близько двох місяців тому 39-річний чоловік спричинив 37-річній жінці смертельні тілесні ушкодження за місцем свого проживання, після чого закопав її тіло неподалік свого домогосподарства. У ході реалізації невідкладних оперативних та слідчих заходів, із залученням криміналістичної лабораторії, поліцейські виявили закопані рештки тіла вбитої та скерували їх на експертне дослідження. Причетного до злочину чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою, - зазначив начальник відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Антон Супруненко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 вересня Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловіку за вбивство людини. Це сталось 29 вересня 2021 року у мікрорайоні Молодіжний. Вбивця отримав 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що житель Кременчука отримав вирок за вбивство та зґвалтування жінки.