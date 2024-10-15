На Полтавщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки — її тіло закопав біля двору

Оперативники управління карного розшуку поліції Полтавщини, спільно з оперативниками поліції Хорольщини та Глобинщини, затримали чоловіка, причетного до вбивства 37-річної мешканки Хорольської громади. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції та Слідче управління ГУНП.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 24 вересня Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловіку за вбивство людини. Це сталось 29 вересня 2021 року у мікрорайоні Молодіжний. Вбивця отримав 15 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що житель Кременчука отримав вирок за вбивство та зґвалтування жінки.
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