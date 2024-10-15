Поліція перевірила понад 2000 об’єктів, щодо яких повідомляли про замінування — наразі перевіряє «Кременчуцький Телеграф»

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 153

За усіма вже перевіреними адресами замінування не підтвердилося

Поліція перевірила об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування. Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

По деяких об’єктах, зокрема у Кременчуці це замінування приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа», перевірки ще проводяться.

У Кременчуці повідомили про замінування приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

У департаменті комунікації Нацполіції нагадують, що вчора, 14 жовтня, по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель. Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування - всі вони виявились хибними.

Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів.

Втім, ще у 2022 році в Національній поліції України розроблений та затверджений «Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху», яким суттєво підвищена роль оперативної складової, у т. ч. застосування підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу, при відпрацюванні таких повідомлень. Сил та засобів поліції вистачає, аби забезпечити виконання всіх відповідних безпекових заходів у таких випадках.

Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. Також нагадуємо, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вчора у Кременчуці одна з державних установ також отримала повідомлення про замінування. Відомо, що подібні повідомлення отримали 3 установи у Горішніх Плавнях. Загалом про замінування сповіщають держустанови у Полтавській області протягом всієї доби.