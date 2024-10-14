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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Поліція перевірила 60% закладів, щодо яких повідомляли про замінування – не підтвердилось

Сьогодні, 20:46 Переглядів: 6

 

Триває перевірка на інших об’єктах

Нацполіція інформує про відпрацювання повідомлень про масові мінування. Станом на 19.30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – всі вони не підтвердились. Триває перевірка щодо інших об’єктів. 

В Нацполіції нагадують, що сьогодні з 12.40 по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінування їх будівель.

- Наразі вони ще продовжують фіксуватися органами Нацполіції, тому говорити про кількість цим повідомлень ще зарано. З тих, що надійшли, половина вже відпрацьована, всі вони виявились хибними, - йдеться в інформації.

У Департаменті комунікації Нацполіції наголошують, що фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки. Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікти роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів.

 

Зважаючи на збільшення кількості неправдивих повідомлень про замінування, у 2022 році в Національній поліції України розроблений та затверджений «Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху», яким, зокрема, суттєво підвищена роль оперативної складової, у т. ч. застосування підрозділів кіберполіції, при відпрацюванні таких повідомлень.

- Вкотре закликаємо громадян бути уважними та у разі отримання інформації про мінування негайно покинути будівлю. Також нагадуємо, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України), - наголошують в Нацполіції.

Нагадаємо, у Кременчуці одна з державних установ сьогодні також отримала повідомлення про замінування. Відомо, що подібні повідомлення отримали 3 установи у Горішніх Плавнях. Загалом про замінування сповіщають держустанови у Полтавській області протягом всієї доби.

 

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці повідомляють про замінування держустанови

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Автор: Віктор Крук
Теги: Нацполіція замінування
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