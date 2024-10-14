Поліція перевірила 60% закладів, щодо яких повідомляли про замінування – не підтвердилось

Нацполіція інформує про відпрацювання повідомлень про масові мінування. Станом на 19.30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – всі вони не підтвердились. Триває перевірка щодо інших об’єктів.
В Нацполіції нагадують, що сьогодні з 12.40 по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінування їх будівель.
У Департаменті комунікації Нацполіції наголошують, що фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки. Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікти роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів.
Зважаючи на збільшення кількості неправдивих повідомлень про замінування, у 2022 році в Національній поліції України розроблений та затверджений «Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху», яким, зокрема, суттєво підвищена роль оперативної складової, у т. ч. застосування підрозділів кіберполіції, при відпрацюванні таких повідомлень.
Нагадаємо, у Кременчуці одна з державних установ сьогодні також отримала повідомлення про замінування. Відомо, що подібні повідомлення отримали 3 установи у Горішніх Плавнях. Загалом про замінування сповіщають держустанови у Полтавській області протягом всієї доби.
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