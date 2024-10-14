«Виходь на світло!»: в області триває інформаційна кампанія щодо важливості оформлення трудових відносин

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 56

Що таке незадекларована праця та тому важливим є оформлення трудового договору

На Полтавщині триває інформаційна кампанія «Виходь на світло!», спрямована на формування у суспільства розуміння важливості оформлення трудових відносин. Про це інформують працівники відділу з питань праці південного регіону управління інспекційної діяльності у Полтавській області.

Розпочалася кампанія 19 серпня і триватиме до 1 листопада. Основною її метою є донести до всіх громадян інформацію про ризики і наслідки незадекларованої праці, правильність оформлення трудових відносин та зміни у законодавстві. Адже в умовах повномасштабної війни одним з головним чинників для перемоги є підтримка держави, яка всі свої можливості спрямовує на забезпечення Збройних Сил України. Сплата податків важлива як ніколи. Кожен, хто вважає себе українцем, має розуміти, що задекларована праця — це шлях до вільної, незалежної, економічно сильної держави!

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно ч. 4 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тож офіційне працевлаштування починається саме з підписання трудового договору.

Незадекларована праця — це законна оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог законодавства. Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою, тіньовою, прихованою зайнятістю.

Отже, нелегальним працевлаштуванням слід вважати наймання працівника на роботу без офіційного працевлаштування, тобто без укладення трудового договору.

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору є протиправною поведінкою, а тому роботодавці, які не оформлюють належним чином своїх працівників, несуть юридичну відповідальність за такі дії, а саме адміністративну і кримінальну.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства України роботодавець може допустити працівника до роботи лише після укладення з ним трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням, та подання повідомлення Державній податковій службі України та її територіальним органам про прийняття такого працівника на роботу до моменту допущення його до роботи.