Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:30
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 15 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. Віри Роїк, 2-26;
- вул. Катерини Білокур, 26, 28;
- пров. Четвертого Універсалу, 9-28А;
- вул. Шкільна, 2А;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Правобережна;
- вул. Андріївська, 4-8/11;
- пров. Дмитра Барковського, 13-26;
- вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 23А-38;
- вул. Межева, 1-26;
- вул. Новомежева, 2/1;
- вул. Переяславська, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа 45-63/1;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Східна, 16-36;
- пров. Правобережний, 14А;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Василі Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
З 6.00 до 18.00
- вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;
- туп. Глобинський, 1/4-14;
- вул. Комишанська, 2.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Покровська, 26;
- вул. Соборна, 38, 40/2;
- вул. Олександра Халаменюка, 4, 8;
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 20-45;
- вул. Республіканська, 22-36;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12.
З 8.00 до 20.00
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