Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 15 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. Віри Роїк, 2-26;

вул. Катерини Білокур, 26, 28;

пров. Четвертого Універсалу, 9-28А;

вул. Шкільна, 2А;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

вул. Правобережна;

вул. Андріївська, 4-8/11;

пров. Дмитра Барковського, 13-26;

вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;

вул. Локомотивна, 23А-38;

вул. Межева, 1-26;

вул. Новомежева, 2/1;

вул. Переяславська, 37/12;

вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;

вул. Юрія Руфа 45-63/1;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Східна, 16-36;

пров. Правобережний, 14А;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Василі Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка. З 6.00 до 18.00 вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;

туп. Глобинський, 1/4-14;

вул. Комишанська, 2. З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 4-47/;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Покровська, 26;

вул. Соборна, 38, 40/2;

вул. Олександра Халаменюка, 4, 8;

вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 20-45;

вул. Республіканська, 22-36;

пров. Костянтина Ушинського, 1-12. З 8.00 до 20.00 туп. Урожайний, 2.

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