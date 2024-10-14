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На автотрасі під Кременчуком п’яний водій через перевищення швидкості з’їхав у кювет

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 205

 

Водія притягують до адмінвідповідальності за трьома статтями КУпАП

Сьогодні, 14 жовтня, на 41-му кілометрі автомобільної дороги М-22 Полтава-Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода. Отримавши повідомлення про ДТП, поліцейські виїхала на місце автопригоди та виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen, водій якого, не дотримавшись безпечної швидкості руху, з’їхав у кювет.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука.

- Спілкуючись з 40-річним чоловіком, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити огляд останній відмовився, як на місці, так і в медичному закладі, - йдеться у повідомленні.

На водія поліцейські склали наступні адмінматеріали:

  • протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;
  • постанову за ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без поліса (договора) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) КУпАП;
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП.
- Не нехтуйте правилами дорожнього руху, не сідайте за кермо напідпитку! – закликають правоохоронці.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП нетверезий водій патрульна поліція
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