Юний кременчуцький таеквондист повернувся зі змагань зі «сріблом»

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 142

Спортсмен навчається у 5 класу Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного

Юний спортсмен із Кременчука Антон Пархоменко виборов «срібло» та посів ІІ місце під час Кубку України з таеквон-до. Здобутками свого учня поділилися педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного.

Навчається Антон у 5-му класі. На змаганнях серед хлопчиків віком 9-10 років у ваговій категорії 34 кг (програма спаринг) спортсмен зайняв ІІ місце.

Відбувся Кубок України з таеквон-до з 11 до 13 жовтня у Черкасах.

Тренував Антона Пархоменка Артем Григорян.

Нагадаємо, учениці Кременчуцького спортивного ліцею стали призерками на всеукраїнських змаганнях з кіокушинкай-карате.