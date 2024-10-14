Юний кременчуцький таеквондист повернувся зі змагань зі «сріблом»

Юний спортсмен із Кременчука Антон Пархоменко виборов «срібло» та посів ІІ місце під час Кубку України з таеквон-до. Здобутками свого учня поділилися педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного.
Навчається Антон у 5-му класі. На змаганнях серед хлопчиків віком 9-10 років у ваговій категорії 34 кг (програма спаринг) спортсмен зайняв ІІ місце.
Відбувся Кубок України з таеквон-до з 11 до 13 жовтня у Черкасах.
Тренував Антона Пархоменка Артем Григорян.
Нагадаємо, учениці Кременчуцького спортивного ліцею стали призерками на всеукраїнських змаганнях з кіокушинкай-карате.
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