ГО «На крилах надії України» прагне привернути увагу до людей з проблемами зору

Напередодні Міжнародного дня білої тростини, який щорічно відзначається 15 жовтня, в ГО «На крилах надії України» відбувся захід, спрямований привернути увагу до людей з проблеми зору
За словами керівниці організації Марини Нестеренко, у Кременчуці мешкає кілька сотень людей, які мають серйозні проблеми із зором, але саме на осіб з такою формою інвалідності звертається менш за все уваги. Щоб змінити таку тенденцію, голосно заявити про проблеми незрячих людей, в Кременчуці вперше провели акцію, присвячену Дню білої тростини.
В рамках акції люди з проблемами зору спробували самостійно, без супроводу сторонніх осіб, подолати шлях від приміщення ГО до зупинки громадського транспорту. Для тих, хто живе в повній темряві, це задача не з легких.
Софія Тимошевська, яка теж взяла участь в акції, не бачить з дитинства. Дівчина розповіла, що майже ніколи не виходить на вулицю сама, лише в супроводі мами.
Голова ГО «На крилах надії України» Марина Нестеренко знає про труднощі людей з проблемами зору з власного досвіду — вона сама має інвалідність по зору, тому й прагне зробити життя незрячих та людей, що погано бачать, більш комфортним.
Марина Нестеренко розповіла, що раніше у Кременчуці було єдине підприємство, на якому працювали люди з проблемами зору. На жаль, воно давно ліквідоване, тому задача акції — об’єднати цю категорію людей, не залишити їх на самоті, допомогти й підтримати.
А поки для тих, хто взяв участь в акції, провели чаювання зі смаколиками й невелику концертну програму. Протягом заходу люди спілкувалися, обговорювали свої труднощі й радості, ділилися успіхами й домовлялися про подальші зустрічі.
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