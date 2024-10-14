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ГО «На крилах надії України» прагне привернути увагу до людей з проблемами зору

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 206

Напередодні Міжнародного дня білої тростини, який щорічно відзначається 15 жовтня, в ГО «На крилах надії України» відбувся захід, спрямований привернути увагу до людей з проблеми зору

За словами керівниці організації Марини Нестеренко, у Кременчуці мешкає кілька сотень людей, які мають серйозні проблеми із зором, але саме на осіб з такою формою інвалідності звертається менш за все уваги. Щоб змінити таку тенденцію, голосно заявити про проблеми незрячих людей, в Кременчуці вперше провели акцію, присвячену Дню білої тростини.

В рамках акції люди з проблемами зору спробували самостійно, без супроводу сторонніх осіб, подолати шлях від приміщення ГО до зупинки громадського транспорту. Для тих, хто живе в повній темряві, це задача не з легких.

 

Софія Тимошевська, яка теж взяла участь в акції, не бачить з дитинства. Дівчина розповіла, що майже ніколи не виходить на вулицю сама, лише в супроводі мами.

— Я не відчуваю себе в безпеці. Можу вийти на вулицю, але гуляю лише біля свого будинку. Якщо треба у лікарню чи в магазин, ми йдемо удвох з матусею, — розповіла Софія.

Голова ГО «На крилах надії України» Марина Нестеренко знає про труднощі людей з проблемами зору з власного досвіду — вона сама має інвалідність по зору, тому й прагне зробити життя незрячих та людей, що погано бачать, більш комфортним.

— Перш за все нашій владі треба звернути увагу на безбар’єрність міста, а саме на аудіо супровід. Це стосується світлофорів, громадського транспорту. Дуже важливо, щоб у ЦНАПі озвучували рухомий рядок, щоб люди з проблемами зору чули, до якого столика й спеціаліста їм треба підійти. Не менш серйозно стоять питання працевлаштування — їх треба вирішувати не точково, а комплексно, на державному рівні. Бо люди з інвалідністю по зору можуть принести багато користі. Багато хто володіє комп’ютерами, мобільними телефонами, люди можуть працювати диспетчерами, або щось збирати, робити багато справ.

Марина Нестеренко розповіла, що раніше у Кременчуці було єдине підприємство, на якому працювали люди з проблемами зору. На жаль, воно давно ліквідоване, тому задача акції — об’єднати цю категорію людей, не залишити їх на самоті, допомогти й підтримати.

— Ми хочемо створити в Кременчуці перший хор дітей з інвалідністю по зору. З дорослими плануємо проводити різні заходи, майстер-класи тощо. В нас багато планів й сподіваюся, всі вони будуть втілені у життя.

 

А поки для тих, хто взяв участь в акції, провели чаювання зі смаколиками й невелику концертну програму. Протягом заходу люди спілкувалися, обговорювали свої труднощі й радості, ділилися успіхами й домовлялися про подальші зустрічі.


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Автор: Мирослава Українська Фото: Мирослава Українська Відео: Мирослава Українська
Теги: На крилах надіїї України День города люди з інвалідністю
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