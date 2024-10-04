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Кременчуцька громадська організація «На крилах надії України» передала зібрані кошти на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 120

Зібрану допомогу передали бійцям 114 бригади

Члени громадської організації «На крилах надії України», яка об’єднує переселенців, що мають інвалідність, на постійній основі проводять збори коштів для Збройних сил України. Для цього вони організовують й проводять благодійні ярмарки, концертні програми, надають різні послуги. Зароблені кошти передають бійцям 114 бригади.

Один з активістів ГО В’ячеслав Моргуль в теплу пору року постійно співав на вулицях міста. Перед ним стояла скринька для коштів на ЗСУ. Кременчужани не проходили повз й донатили різними сумами.

 

Цього тижня всі зібрані кошти голова організації «На крилах надії України» Марина Нестеренко й волонтер-вокаліст В’ячеслав Моргуль передали Георгію Полякову зі 114 бригади.

Вокаліст звернувся до пана Полякова й передав зібрані кошти разом із вдячністю від кременчужан, які донатили.

— Це наш внесок в Перемогу України в цій страшній війні, — сказав вокаліст.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: На крилах надії збір на ЗСУ
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