Кременчуцька громадська організація «На крилах надії України» передала зібрані кошти на підтримку ЗСУ

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Члени громадської організації «На крилах надії України», яка об’єднує переселенців, що мають інвалідність, на постійній основі проводять збори коштів для Збройних сил України. Для цього вони організовують й проводять благодійні ярмарки, концертні програми, надають різні послуги. Зароблені кошти передають бійцям 114 бригади.

Один з активістів ГО В’ячеслав Моргуль в теплу пору року постійно співав на вулицях міста. Перед ним стояла скринька для коштів на ЗСУ. Кременчужани не проходили повз й донатили різними сумами.

Цього тижня всі зібрані кошти голова організації «На крилах надії України» Марина Нестеренко й волонтер-вокаліст В’ячеслав Моргуль передали Георгію Полякову зі 114 бригади.

Вокаліст звернувся до пана Полякова й передав зібрані кошти разом із вдячністю від кременчужан, які донатили.

— Це наш внесок в Перемогу України в цій страшній війні, — сказав вокаліст.