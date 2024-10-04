Відбудеться концертна програма від дуету Stars (афіша)

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У неділю, 6 жовтня о 12.00 у читальній залі філії №2 імені Павла Житецького КЗК КМПБ (бібліотека на Соборній) відбудеться захід, присвячений Міжнародному дню музики.

Щорічно цей день у мистецькому світі відзначається проведенням чудових концертів та концертних програм, за участю кращих художніх колективів, музикантів та артистів. Бібліотека запрошує у світ прекрасної музики, яку подарує вокальний дует Stars у складі двох чарівних талановитих жінок: Олени Корягіної та Світлани Бичової. Концертна програма «Зігріє душу музики тепло» порадує улюбленими популярними піснями про кохання, дружбу, заповітні мрії та людське щастя.

Захід відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки під час воєнного стану. Найближче укриття знаходиться за адресою вул. Соборна 9/16.