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«Зразу не заберуть, але повістку на відправку випишуть». Житель Кременчука отримав вирок за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 818

Під час четвертого проходження ВЛК лікарі визнали його придатним до служби

9 жовтня Крюківський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений не з’явився біля вказаного у повістці місця у відповідний час. Про це стало відомо з вироку суду. 

Що говорить обвинувачений

Під час судового засідання чоловік спочатку своєї вини не визнав, вказали у вироку. Обвинувачений розповів, що він став на облік в територіальному центрі комплектування та оновив свої дані у 2023 році. Після отримання повістки прибув в ТЦК та отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії. 

За словами чоловіка, вперше, коли проходив ВЛК, він надавав медичні документи для уточнення його діагнозів — це «затягнулося» на 2 — 2,5 місяці. Йому надали висновок від 22 червня 2023 року, де йому вказали про тимчасову непридатність до військової служби. 

Через два місяці його викликали в ТЦК, де сказали знову пройти комісію, адже вперше його проходження ВЛК було неповним. Вже на ВЛК терапевт йому вказала діагнози, в яких обвинувачений засумнівався, написали у вироку. Чоловік не завершив проходження ВЛК і вирішив самостійно з’ясувати свої діагнози і хвороби вже поза комісією у інших лікарях. 

Ще через 2 місяці обвинуваченому зателефонували з поліції і повідомили, що його оголосили в розшук. Чоловік ще два рази проходив ВЛК. Під час четвертого проходження ВЛК лікарі визнали його придатним до служби. 

— Він відмовився від отримання бойової повістки, вказавши, що він після операції, на що представник ТЦК відповів, що його зразу не заберуть, але повістку на відправку випишуть, — йдеться у вироку. 

Після того, як ВЛК визнала його придатним, чоловік з’явився у ТЦК, отримав військовий квиток і довідку для того, щоб самостійно знайти військову частину в межах Полтавської області для проходження військової служби. 

— Протягом двох тижнів він не зміг знайти в/ч, а потім загострилась інша хвороба і він звертався до лікарів з цього приводу. На питання чому він відмовився від отримання бойової повістки відповів, що він астматик, а це війна і він боїться померти, — йдеться в вироку суду.

Що говорять представники ВЛК

 

За словами представників військово-лікарської комісії, обвинувачений повністю пройшов комісію і за наказом № 402 визнаний придатним до військової служби. Всі діагнози записані згідно з поданими медичними документами.

— На питання обвинуваченого, що він вже 10 років астматик відповів, що згідно з документами у нього легенева недостатність як «о» і згідно з наказом № 402 обвинувачений є придатним.

Про інші діагнози чоловік не говорив і відповідних довідок не надавав. Додамо, що під час судового засідання підсудний повідомив про те, що у нього спостерігаються панічні атаки, останні два роки він лікує гіпертонію, має бронхіальну астму.

— Всі медичні документи комісією враховуються і вказуються в картці та довідці, і висновки попередньої комісії відносно обвинуваченого можуть відрізнятися від останньої в разі ненадання таких медичних документів, — пояснила секретарка ВЛК щодо відмінностей даних у висновках комісій.

Чоловік отримав 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, днями військові з ТЦК та працівники поліції провели масові рейди по перевірці документів у чоловіків призовного віку у різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту «Океану Ельзи». Крім того, рейди проводили у ресторанах, фітнес-клубах та, навіть, стриптиз-клубах. Декілька чоловіків, які не мали документів або відмовлялись їх показувати, були затримані. Відповідні ролики виклали у соцмережах, що викликало масове обурення.

ПО ТЕМІ:

Житель Кременчуцького району ухилився від мобілізації: який вирок виніс суд

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: 24 канал
Теги: ТЦК та СП суд ухилення від мобілізації ВЛК
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