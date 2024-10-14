У Кременчуці змінили розклад руху тролейбусів № 18А+

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 548

Такі зміни пов’язанні з численними зверненнями громадян, роз’яснили в дописі

Нині тролейбус, що курсує за маршрутом № 18А+ (Крюківський міст — Перша міська лікарня — вул. Молодіжна), відправлятиметься у перший рейс раніше — о 06.10. Він рухатиметься з Молодіжного через Першу міську лікарню до Крюківського моста. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Такі зміни пов’язанні з численними зверненнями громадян, роз’яснили в дописі.

Нагадаємо, перший рейс № 18А+ пустили у серпні цього року. Містянам, які їдуть з вулиці Героїв Маріуполя на Молодіжний або у зворотному напрямку до Крюківського мосту, не доведеться робити пересадки.



