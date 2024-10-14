Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Володимира Чугуя

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Завтра, 15 жовтня, у Кременчуці попрощаються із загиблим у бою за Україну захисником Володимиром Чугуєм. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Життя Володимира обірвалося 7 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України на війні з армією РФ.

Прощання та поховання Володимира Чугуя відбудеться у вівторок, 15 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.