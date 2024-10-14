Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Володимира Чугуя

Завтра, 15 жовтня, у Кременчуці попрощаються із загиблим у бою за Україну захисником Володимиром Чугуєм. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Життя Володимира обірвалося 7 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України на війні з армією РФ.
Прощання та поховання Володимира Чугуя відбудеться у вівторок, 15 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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