У Кременчуці повідомляють про замінування держустанови

Одна з державних установ, що розташована у Кременчуці, отримала повідомлення про замінування. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Відомо, що подібні повідомлення отримали ще 3 установи у Горішніх Плавнях. Загалом про замінування сповіщають держустанови у Полтавській області протягом всієї доби. Нині ці повідомлення перевіряються, розповіли у поліції.
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