У Кременчуці повідомляють про замінування держустанови

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 357

Одна з державних установ, що розташована у Кременчуці, отримала повідомлення про замінування. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Відомо, що подібні повідомлення отримали ще 3 установи у Горішніх Плавнях. Загалом про замінування сповіщають держустанови у Полтавській області протягом всієї доби. Нині ці повідомлення перевіряються, розповіли у поліції.