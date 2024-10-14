Освітній простір у сучасному форматі організовано в школі № 1 Горішніх Плавнів

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У школі № 1 Горішніх Плавнів оновлено два кабінети — української мови й літератури та географії. Модернізовані класи оснащені сучасними технічними засобами, дидактичними і розвиваючими матеріалами та вирізняються тематичним дизайном. Інноваційний навчальний простір створено за рахунок державної субвенції для класів Нової української школи (НУШ) і коштів місцевого бюджету

Щороку під час підготовки до нового навчального року у школі № 1 модернізують та оснащують навчальні кабінети сучасними технічними засобами. Цьогоріч за рахунок державної субвенції для класів НУШ і коштів місцевого бюджету в закладі оновлено два кабінети — української мови та літератури й географії. Про це повідомила директорка школи № 1 Наталія Тягай.

Ми завжди намагаємося зробити навчальний процес ефективнішим незалежно від формату навчання — очного чи змішаного. Розуміємо, що якісна освіта є ключовим фактором успіху кожного суспільства, — наголосила очільниця школи. — Освіта визначає майбутнє країни, сприяє інтелектуальному, культурному розвитку, формує громадян із критичним мисленням, високою соціальною компетентністю. Тому надважливо постійно оновлювати навчальні кабінети, оснащувати їх сучасними технічними засобами. Колектив школи постійно шукає шляхи підвищення якості навчання.

В оновленому кабінеті української мови та літератури працює вчителька Марина Бегма, яка увійшла до п’ятірки кращих педагогів Полтавської області за підсумками минулорічного конкурсу «Учитель року», пройшла процедуру сертифікації педагогічних працівників. Для забезпечення навчального процесу кабінет укомплектовано 32 одномісними партами і стільцями. На центральній стіні зображено серце, з обох боків якого — графічна крива його роботи. Над ним — гасло: «Мова — пульс нації!».

Усе виконано в кольорах державного прапора України. Зображення обрамлено українським орнаментом. На стінах — мотивуючі написи «Я бачу позитив, повагу, доброту, впевненість, успіх».

Створена локація-відповідь у картинках на запитання, навіщо читати книги, яка інформує та мотивує учнів. А ще — локація з формувального оцінювання учнів, де зібрано матеріал про рівневе оцінювання і самооцінювання школярів під час уроку. Також створено кілька боксів. Один із них — тематичні ігри, які використовуються для створення психологічного настрою, рефлексії дітей, — вказала Марина Бегма.

В оновленому кабінеті розміщено інформаційний стенд з української мови «Мовна скарбничка». На ньому представлено головні члени речення, другорядні, будова слова, різні слова із правильним наголошуванням. Кабінет оснащено інтерактивною дошкою з мультимедійним проєктором для перегляду фільмів та презентацій, кольоровим принтером, на якому можна роздрукувати матеріали під час уроку.

Марина Бегма розповіла, що у цьому навчальному році в школі введено нове правило. Усі класи придбали органайзери для зберігання телефонів учнів під час уроку. Вони стоять на столі вчителя. В оновленому кабінеті географії працює колишня випускниця цієї школи, вчителька географії Тетяна Лашко. Сучасна класна кімната має гарне освітлення, тематичний надихаючий дизайн із декоративними елементами природи. На центральній стіні зображено географічну оболонку Землі, яка складається з літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери.

Кабінет оснащено мультимедійною панеллю, що дозволяє вивчати географію простіше, доступніше, робить заняття захоплюючими. Інтерактивна сенсорна панель допомагає дітям взаємодіяти з матеріалом, пересуваючи дотиком слова, зображення, — вказала Тетяна Лашко.

Вона зауважила, що клас оснащено звичайним глобусом, моделлю-глобусом «Будова Землі», яка виконана у формі глобуса з виокремленим сегментом земної поверхні, що демонструє зовнішню та внутрішню структуру будови Землі. Також тут є телурій — астрономічний механізм, що використовується для демонстрації руху Землі навколо Сонця і пов’язаних із цим рухом явищ (зміни сезонів, довготи дня і ночі), механічна модель Сонячної системи.

У кабінеті розміщено оновлену цьогоріч колекцію корисних копалин та мінералів, дидактичний матеріал — картки. Вони використовуються для визначення географічних координат та вивчення кліматичних поясів. Також розміщено гербарій, колекцію грунтів. Кабінет укомплектований 32 новими партами і стільцями.

Сучасні кабінети оновлені відповідно до вимог Нової української школи. Наші діти, незважаючи на воєнний стан в Україні, повинні мати найкращі умови для здобуття загальної середньої освіти. Ми робимо все для того, щоб створити в школі інноваційний освітній простір НУШ, і нам це вдається, — підсумувала Наталія Тягай.





Джерело: «Хроніки тижня»