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«НАОНІ Оркестра» з новим шоу у Кременчуці

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 112


 

Культові рок-хіти та саундтреки на трембітах і бандурах!

НАОНІ оркестра з новим шоу у Кременчуці

20 жовтня, о 18:00 в МПК легендарні «НАОНІ Оркестра» презентують у Кременчуці нове грандіозне шоу «Рок-хіти та саундтреки»!

Найпопулярніші рок-хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Queen, Nirvana, Eagles, «Скрябін» і саундтреки з культових фільмів «Місія нездійсненна», «Пірати Карибського моря», «Зоряні війни» та багатьох інших почуємо у приголомшливому виконанні на унікальних українських народних інструментах, яких на концерті буде більше 40!

«НАОНІ Оркестра» — гордість України і команда справжніх віртуозів, чия найвища професійність, унікальні інструменти, виняткові аранжування та неймовірна музика, яку вони створюють, скорили серця мільйонів людей у всьому світі.

Квитки від 200 грн на сайті karabas.com або касах міста.

Інформація за тел. +38 097 049 34 30

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Автор: маркетінг
Теги: афіша концерт рок-хіти НАОНІ Оркестра
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