Культові рок-хіти та саундтреки на трембітах і бандурах!
НАОНІ оркестра з новим шоу у Кременчуці
20 жовтня, о 18:00 в МПК легендарні «НАОНІ Оркестра» презентують у Кременчуці нове грандіозне шоу «Рок-хіти та саундтреки»!
Найпопулярніші рок-хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Queen, Nirvana, Eagles, «Скрябін» і саундтреки з культових фільмів «Місія нездійсненна», «Пірати Карибського моря», «Зоряні війни» та багатьох інших почуємо у приголомшливому виконанні на унікальних українських народних інструментах, яких на концерті буде більше 40!
«НАОНІ Оркестра» — гордість України і команда справжніх віртуозів, чия найвища професійність, унікальні інструменти, виняткові аранжування та неймовірна музика, яку вони створюють, скорили серця мільйонів людей у всьому світі.
Квитки від 200 грн на сайті karabas.com або касах міста.
Інформація за тел. +38 097 049 34 30