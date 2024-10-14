Представився лікарем, аби видурити гроші: поліція затримала шахрая, що дурив пенсіонерів у Кременчуці

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У своїх жертв шахрай видурив понад 100 тисяч гривень

На Полтавщині правоохоронці виявили шахрая, який під виглядом лікаря виманював у пенсіонерів гроші ніби-то на лікування їхнім рідним. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, шахраєм виявився 39-річний киянин. Його жертвами стали пенсіонери у Кременчуці та Полтаві.

Так на початку жовтня чоловік зв’язався із 93-річною полтавкою та попросив у неї гроші за нібито лікування її племінниці, яка потрапила в аварію. Жінка віддала шахраю 14 тисяч гривень та золоті прикраси.

Також шахрай видурив у 88-річного мешканця Кременчука понад 100 тисяч гривень ніби на лікування його онуки.

Поліція встановила, що підозрюваний раніше мав проблеми із законом, а під час обшуків у нього знайшли гроші, ювелірні вироби та інші речові докази, що вказують на його причетність до злочинів.

Зібравши беззаперечну доказову базу, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України, — заявив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, на Полтавщині в'язень «збирав гроші» на тепловізійні приціли та РЕБи для військових.