Чи можуть арештувати майно за порушення правил військового обліку — роз’яснення Мін'юсту

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 371

У разі несплати штрафу за порушення правил військового обліку, зокрема не прибуття до ТЦК за повісткою, відкривається виконавче провадження для примусового стягнення коштів

До кінця 2024 року планується направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток через «Укрпошту». При цьому уряд змінив правила поштового зв’язку, зменшивши термін на те, щоб забрати повістку з пошти до 3-х днів. Після повернення повістки неврученою з проставленою про це відміткою пошти, ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу «заочним» порядком.

При цьому постанова ТЦК про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, не буде сплачений добровільно, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення кошти з їх рахунків.

«Судово-юридична газета» пише, що звернулася до Кабміну із запитом стосовно того, скільки таких виконавчих проваджень вже відкрито та скільки коштів по ним вже стягнуто до бюджету.

Як роз’яснили у Мін’юсті у відповіді на цей запит, відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений цим кодексом, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, місцем його роботи або за місцезнаходженням його майна.

Зазначимо, що відповідно до ч. 1 статті 307 КУпАП штраф потрібно сплатити не пізніш, як через 15 днів з дня вручення постанови про його накладення, а в разі оскарження — не пізніш, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

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Виконання постанов ТЦК про накладення адміністративних стягнень за порушення правил військового обліку або порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється у порядку, визначеному Законом «Про виконавче провадження».

У разі несплати боржником штрафу держвиконавець проводить примусове виконання рішень шляхом стягнення на кошти та майно боржника. Тобто проводиться арешт, вилучення (списання коштів з рахунків) та примусова реалізації вилученого майна.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для того, щоб стягнути суму штрафу, стягнення проводиться за рахунок належного боржнику майна, крім того, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

— Також слід зазначити, що у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тис. грн — ред.), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника (частина 7 статті 48 Закону), - підкреслили у Мін’юсті.

У Мін’юсті пояснили, що існуючі форми звітності передбачають загальний облік виконавчих документів, що не дає можливості виділити окремо виконавчі провадження за постановами про накладення адмінстягнення, винесених ТЦК щодо осіб, які вчинили адміністративне правопорушення за статтями 210 та 210-1 КУпАП. Через це міністерство не змогло надати виданню запитувану інформацію щодо стану виконання виконавчих проваджень, відкритих на підставі постанов ТЦК

Зазначимо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК та СП за повісткою після її отримання поштою до 7 днів, замість 14, як це було раніше. Це стосується обласних центрів. В інших населених пунктах термін явки становить 10 днів.

Тиждень замість двох: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Нагадаємо, Міноборони за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів сформувало 70 тисяч повісток, які передані «Укрпошті» для їх розсилки військовозобов’язаним. Ці повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».

«Укрпошта» розсилає 70 тисяч повісток, сформованих у Міноборони, військовозобов’язаним

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати до кінця 2024 року 900 тисяч повісток для військовозобов’язаних. Кабінет міністрів 24 вересня ухвалив рішення виділити на централізований друк та розсилку цих повісток 71,8 млн грн. Повістки планується формувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд виділив 71,8 млн грн на друк та розсилку повісток поштою

Наприкінці вересня через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».