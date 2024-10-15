У Полтаві машина збила жінку на пішохідному переході — поліція

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 660

З травмами пішохідку доставили до лікарні

На перехресті вулиць Юліана Матвійчука та Сінної у Полтаві машина наїхала на жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Подія сталась 14 жовтня близько 19.30. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Полтавщині.

Вказано, що наїзд скоїв NISSAN ROGUE. З травмами пішохідку доставили до лікарні.

Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 жовтня на автотрасі під Кременчуком п’яний водій через перевищення швидкості з’їхав у кювет