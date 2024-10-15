Маршрутка №3Б тепер їздить до зупинки «Спортивний комплекс» на вулиці Флотській

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У зворотному напрямку транспорт проїжджає по вул. Тараса Шевченка, вул. Старшого лейтенанта Кагала з рухом звичайним маршрутом до Молодіжного

Відсьогодні маршрутне таксі № 3Б рухається за подовженим маршрутом до зупинки «Спортивний комплекс» на вулиці Флотській. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Шлях проходження автобусів здійснюється від зупинки «Центральний ринок» (АТБ) по вул. Українській, вул. Великій набережній та вул. Флотській. У зворотному напрямку транспорт проїжджає по вул. Тараса Шевченка, вул. Старшого лейтенанта Кагала з рухом звичайним маршрутом до Молодіжного.

Нагадаємо, про те, що у Кременчуці планують продовжити маршрут маршрутки № 3Б говорили на початку жовтня. Тоді міський голова Віталій Малецький зауважив, що «є питання щодо організації дорожнього руху, облаштування зупинок» і додав, що «додатково їх зроблять».