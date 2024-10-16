Обмеження руху на вулиці Тараса Шевченка хочуть продовжити до кінця жовтня — рішення виконкому

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 167

У Кременчуці рух для машин на вулиці Тараса Шевченка планують обмежити до 31 жовтня. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету.

Транспорт не може їздити на ділянках від житлового будинку № 59/78 до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка.

Відповідне рішення мають затвердити на найближчому засіданні виконкому.

Зазначимо, що ремонт мережі розпочали у травні цього року.

Нагадаємо, раніше у Полтаватеплоенерго, яке займається заміною мережі на вулиці Тараса Шевченка, заявляли, що «відсутність обігових коштів призводить до затримок проведення ремонтних робіт, зокрема, на вул. Шевченка, де підрядна організація замінює аварійні ділянки трубопроводів на сучасні. Але через відсутність своєчасного фінансування, строки закінчення робіт перенесено».