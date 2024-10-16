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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві затримали «закладника», який розповсюджував синтетичні наркотики

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 290

 

У нього вилучили 15 полімерних згортків з розфасованою речовиною, схожою на наркотичну та виявили 10 закладок, які чоловік вже встиг розмістити на території міста

У Полтаві дільничні офіцери поліції 16 жовтня виявили місцевого жителя, який, імовірно, причетний до поширення синтетичних наркотиків методом «закладок» на території обласного центру. Працівники поліції затримали правопорушника. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

— Фігурантом виявився місцевий мешканець 1990 року народження. У ході проведення першочергових слідчих дій слідчі та спеціалісти-криміналісти виявили й вилучили у нього понад 15 полімерних згортків з розфасованою речовиною, схожою на наркотичну. Крім того, виявлено 10 закладок, де чоловік вже встиг розмістити аналогічні речовини. Також наркотичні речовини виявлено за місцем проживання фігуранта. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів начальник відділу превенції Полтавського районного управління поліції Антон Григоренко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини закладки наркотики наркоторгівля Полтава
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