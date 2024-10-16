У Полтаві затримали «закладника», який розповсюджував синтетичні наркотики

У нього вилучили 15 полімерних згортків з розфасованою речовиною, схожою на наркотичну та виявили 10 закладок, які чоловік вже встиг розмістити на території міста
У Полтаві дільничні офіцери поліції 16 жовтня виявили місцевого жителя, який, імовірно, причетний до поширення синтетичних наркотиків методом «закладок» на території обласного центру. Працівники поліції затримали правопорушника. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.
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