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4,5 тис. доларів, щоб виїхати з України: полтавець організовував незаконний перетин кордону — вирок суду

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 212

Обвинувачений отримав 2 роки іспитового терміну

Октябрський районний суд виніс вирок уродженцю Полтави за участь в організованій групі, яка мала допомагати чоловікам від 18 до 60 років перетинати кордон України. Згідно з планом групи, обвинувачений повинен був шукати чоловіків, які хотіли б виїхати з України, та повідомляти їм вартість таких послуг. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 14 жовтня. 

У матеріалі вказали, що у квітні 2023 року обвинувачений знайшов такого чоловіка, який хотів виїхати до Румунії. У червні того ж року відбулась зустріч групи і чоловіка, під час якої вони обговорили план виїзду з країни. Відомо, що чоловіка мали довезти до кордону України та показати місце, де він може його перетнути поза пунктом пропуску. 

3 серпня чоловік передав групі аванс у розмірі 2 тис. доларів і наступного дня він вирушив до санаторію «Синяк» у Мукачівському районі Закарпатської області. У санаторії були і представники групи. Вже там члени угруповування отримали другу частину оплати у розмірі 2,5 тисячі доларів за організацію незаконного перетину кордону. 

Обвинувачений отримав 2 роки іспитового терміну. 

Нагадаємо, по 2 тисячі доларів за перетин кордону: на Одещині прикордонники затримали двох полтавців.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Depositphotos
Теги: перетин кордону
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