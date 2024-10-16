У Світловодську затримали мешканку Донеччини, яку підозрюють у держзраді

Сьогодні, 18:44 Переглядів: 0

Жінка мала російський паспорт та з часом мріяла проживати у так званій ДНР, тому стала агенткою ФСБ РФ

У сусідньому Світловодську затримали жительку Донеччини, яку підозрюють у державній зраді. Про це інформують у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, підозрювана у месенджері познайомилася із представником ФСБ РФ та пристала на його пропозицію збирати інформацію щодо дій українських оборонців, аби яка б могла допомогти армії РФ під час наступу на територію України.

Також у минулому році жінка їздила на окуповану територію, де незаконно отримала російський паспорт. Протягом місяця вона спостерігала за розташуванням підрозділів Сил оборони та засобів артилерійського ураження у місті Селидове та передавала цю інформацію росіянам разом із зазначенням місць дислокації особового складу й техніки військових.

Згодом жінка евакуювалася із Донеччини, але контакт зі своїм куратором зберегла. Під час виїзду із області вона фіксувала усі об'єкти, які могли б цікавити росіян. Зокрема й поширювала інформацію про місця дислокації українських оборонців у Покровську.

Після цього російська агентка тимчасово оселилася у Світловодську, де у жовтні правоохоронці її й викрили. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Інкримінують їй державну зраду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох агентів РФ, які коригували ракетні удари по області.



