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На Полтавщині затримали двох агентів РФ, які коригували ракетні удари по Україні

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 24

 

Чоловіки встановлювали приховані відеокамери у «потрібних місцях» та відслідковували наслідки прильотів

На Полтавщині спецслужби затримали двох жителів Полтавського району, які виявилися агентами РФ та коригували ракетні удари по Україні, зокрема на Сумщині та Полтавщині. Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, чоловіки встановлювали приховані відеокамери у «потрібних місцях» та відслідковували наслідки прильотів, а потім коригували повторні чи планували нові обстріли.

 

Основними їх цілями були військові аеродроми Збройних сил України та об'єкти енергетичної інфраструктури. 

Співробітникам СБУ вдалося встановити, що поблизу таких об'єктів підозрювані встановлювали мобільні телефони та запускали на них онлайн-трансляцію, а для безперебійної роботи підключали зовнішні акумулятори.

 

Затримати російських агентів силовикам вдалося «на гарячому», коли ті намагалися встановити техніку поблизу одного із військових об'єктів. За даними слідства, обох чоловіків завербували влітку цього року через телеграм-канал. 

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині вони перебувають під вартою.

Чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох неповнолітніх дівчат із Кременчука підозрюють у підпалі військових автівок на замовлення РФ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: коригування Ракетні удари агенти РФ прокуратура СБУ
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