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У Кременчуцькому ЦНАПі розширили перелік послуг Пенсійного фонду України

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 38

  

Послуги надаються в головному офісі та в усіх відділеннях ЦНАП за попереднім записом

У Кременчуцькому ЦНАПі розширили перелік послуг Пенсійного фонду України ПФУ).

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Нині перелік послуг Кременчуцького ЦНАП доповнений новими послугами, які надає Головне управління ПФУ в Полтавській області:

  • 75-05 Внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговика, про членів сім’ї чи опікуна пільговика, на яких поширюється пільга, детальніше.
  • 75-08 Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, детальніше.
  • 75-09 Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, детальніше.
  • 75-10 Видача довідки про право на отримання пільг, які надаються з урахування доходу, детальніше.
  • 75-11 Надання разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», детальніше.

У повідомленні нагадують, що послуги надаються в головному офісі та в усіх відділеннях ЦНАП за попереднім записом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЦНАП ПФУ послуги Кременчук
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