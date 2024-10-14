У Кременчуцькому ЦНАПі розширили перелік послуг Пенсійного фонду України

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Послуги надаються в головному офісі та в усіх відділеннях ЦНАП за попереднім записом

У Кременчуцькому ЦНАПі розширили перелік послуг Пенсійного фонду України ПФУ). Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. Нині перелік послуг Кременчуцького ЦНАП доповнений новими послугами, які надає Головне управління ПФУ в Полтавській області: 75-05 Внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговика, про членів сім’ї чи опікуна пільговика, на яких поширюється пільга, детальніше.

Внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговика, про членів сім’ї чи опікуна пільговика, на яких поширюється пільга, детальніше. 75-08 Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, детальніше.

Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, детальніше. 75-09 Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, детальніше.

Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, детальніше. 75-10 Видача довідки про право на отримання пільг, які надаються з урахування доходу, детальніше.

Видача довідки про право на отримання пільг, які надаються з урахування доходу, детальніше. 75-11 Надання разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», детальніше. У повідомленні нагадують, що послуги надаються в головному офісі та в усіх відділеннях ЦНАП за попереднім записом.

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