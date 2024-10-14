Що таке колабораціонізм та яке покарання передбачене за цей злочин — роз’яснення Мін’юсту

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, що таке колабораціонізм та яке покарання передбачене за подібні дії.
Зазначається, що термін «колабораціонізм» буквально означає співпрацю з ворогом. Він почав активно використовуватись під час Першої світової війни, а в період Другої світової війни набув нового, емоційного змісту. Тепер він означає не лише співпрацю з ворогом, але й підтримку його ідеології. В сучасних реаліях колабораціонізм часто ототожнюється з державної зрадою.
Про це пише «Судово-юридична газета».
Відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України, державна зрада — це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України:
перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Закон зобов’язує державних службовців дотримуватись принципів патріотизму та законності, а порушення присяги може стати підставою для дисциплінарної відповідальності та звільнення.
Після змін у законодавстві 3 березня 2022 року, поняття «колабораціонізм» отримало чіткіше визначення. До таких дій належать:
Покарання за ці злочини варіюються від заборони займати певні посади до довічного позбавлення волі.
Отже, колаборант — це той, хто співпрацює або очолює незаконно створені органи та робить все аби підірвати суверенітет держави, тоді як виконання державним службовцем чи посадовою особою, на тимчасово окупованій території, своїх посадових обов’язків у межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами України, виключає поняття колаборації.
Виконання державних обов’язків на тимчасово окупованих територіях відповідно до Конституції України не вважається колаборацією.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.