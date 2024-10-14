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Що таке колабораціонізм та яке покарання передбачене за цей злочин — роз’яснення Мін’юсту

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 81

 

У Міністерстві юстиції пояснили, за які дії можуть визнати колаборантом

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, що таке колабораціонізм та яке покарання передбачене за подібні дії.

Зазначається, що термін «колабораціонізм» буквально означає співпрацю з ворогом. Він почав активно використовуватись під час Першої світової війни, а в період Другої світової війни набув нового, емоційного змісту. Тепер він означає не лише співпрацю з ворогом, але й підтримку його ідеології. В сучасних реаліях колабораціонізм часто ототожнюється з державної зрадою.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України, державна зрада — це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України:

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Закон зобов’язує державних службовців дотримуватись принципів патріотизму та законності, а порушення присяги може стати підставою для дисциплінарної відповідальності та звільнення.

Після змін у законодавстві 3 березня 2022 року, поняття «колабораціонізм» отримало чіткіше визначення. До таких дій належать:

  • Дії, спрямовані на заперечення збройної агресії проти України, публічні заклики в підтримку держави-агресора, співпраця з агресором, його збройними формуваннями чи тимчасовою адміністрацією.
  • Добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних органах влади на окупованих територіях.
  • Здійснення пропагандистської діяльності у будь-яких закладах освіти України, метою якої є сприяння збройної агресії проти нашої держави.
  • Передача матеріальних ресурсів збройним формування агресора або провадження господарської діяльності у взаємодії з ворогом.
  • Участь у мітингах, зборах, демонстраціях, а також одержання, зберігання та розповсюдження інформації, яка направлена на підтримку держави-агресора.
  • Добровільне зайняття посади в незаконних судових чи правоохоронних органах на тимчасово окупованих територіях, участь у будь-яких воєнізованих ворожих формуваннях. 

Покарання за ці злочини варіюються від заборони займати певні посади до довічного позбавлення волі. 

Отже, колаборант — це той, хто співпрацює або очолює незаконно створені  органи та робить все аби підірвати суверенітет держави, тоді як виконання державним службовцем чи посадовою особою, на тимчасово окупованій території, своїх посадових обов’язків у межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами України, виключає поняття колаборації. 

Виконання державних обов’язків на тимчасово окупованих територіях відповідно до Конституції України не вважається колаборацією.

— Зважаючи на реалій російської агресії, питання відповідальності за дії, вчинені під впливом фізичного чи психологічного примусу, стає надзвичайно актуальним. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, — зазначили у Мін’юсті.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна колаборанти закон Міністерство юстиції
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