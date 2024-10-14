У вересні інфляція в Україні прискорилася до 1,5% - Держстат

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За підсумками вересня споживчі ціни в Україні зросли на 1,5% порівняно з показником липня, коли зростання оцінювалося в 0,6%.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики України.

При цьому темпи здорожчання харчових продуктів у вересні були вищими ніж у липні – зростання на 1,5% проти 0,9%. Найбільше серед продуктів харчування минулого місяця підвищились ціни на яйця – на 12,1% та овочі – на 3,8%. Також за серпень подорожчали олія соняшникова – на 2,6%, хліб – на 1,5%, макаронні вироби – на 1%.

Щодо тваринницької продукції, то ціни на м'ясо і м'ясопродукти у вересні зросли на 1,5%, на молоко – на 2,9%, масло вершкове – на 3,6%, тверді сири та сир кисломолочний – на 1,9%. Разом з тим за підсумками місяця зафіксовано зниження цін на цукор (на 1,8%) та фрукти (на 0,2%). У цілому за підсумками січня-серпня п.р. споживчі ціни в Україні зросли на 6,5%, тоді як на продукти харчування – на 4,4%.



