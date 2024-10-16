Йому назавжди 21... У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії вшанували пам'ять загиблого випускника Владислава Чуракова

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 2

На заході пригадали, яким був Владислав у дитинстві, під час навчання та вже згодом, на службі. На честь загиблого захисника посадили і дерево на алеї пам'яті полеглих на війні випускників

Мужній і хоробрий, кмітливий і спритний, чесний та справедливий — такими словами у стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії пригадали полеглого у бою за Україну випускника Владислава Чуракова.

Пригадали на заході дитячі та юнацькі роки Владислава. Народився захисник у селі Золотарівка на Кіровоградщині, потім навчався у Світловодську. Змалку мріяв стати інспектором Державтоінспекції, а під час навчання у школі захопився китайським бойовим мистецтвом він чун та українським спортивним єдиноборством хортинг. Неодноразово був переможцем змагань різних рівнів у цих бойових мистецтвах.

Крім того, під час навчання у школі Владислав відвідував навчальний заклад «Товариство сприяння обороні України».

Після 9-го класу, у 2018 році, хлопець вступає на навчання до Кременчуцького педагогічного коледжу на відділення фізичного виховання. Обрав цю спеціальність Владислав завдяки своїй мамі, Людмилі Леонідівні.

Викладачка фізичного виховання Юлія Прокопенко пригадує Влада як енергійного, жвавого та динамічного хлопця.

— Він ніколи не сидів на місці, завжди щось пропонував, активно долучався до усіх змагань, заходів, конкурсів. А ще дуже любив поговорити. Особливо на уроках, коли потрібно було відповідати, часто казав «а давайте просто поговоримо!». Влад був як магніт — притягував до себе усіх хлопців та дівчат, був активний і в громадській роботі, — говорить пані Юлія.

Улітку хлопець працював у таборі «Сонячний». Його колеги пригадують, що у ті моменти Влад міг стати для дітей і психологом, і татом, і другом.

— До нього тягнулися діти, і навіть після закінчення зміни він із багатьма спілкувався, давав якісь поради, підтримував. Усі, хто знав Владіка, відразу вам скажуть, що найкращим у нього завжди була посмішка. Він дійсно посміхався так, що на душі відразу ставало легше, — пригадує колега Владислава.

Паралельно з навчанням у коледжі Влад також встигав працювати охоронцем третього розряду комунального підприємства «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради та в охоронній фірмі «Хорта спектр». Його колега та товариш, Олександр, говорить: Влад мав міцний стрижень у принципових питаннях.

— Його основними переконаннями під час служби було зберегти і захистити, а також побороти страх власною мужністю, — додає Олександр.

Владислав закінчив коледж у 2022 році та продовжив навчання у виші, але увесь час мріяв стати на захист України. Тож згодом приєднався до штурмового полку «Сафарі» Департаменту поліції особливого призначення, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», мав звання капрала поліції.

Під час служби навчався Влад у Британії, отримав військову відзнаку за відвагу Міністерства внутрішніх справ України. Під час служби отримав три поранення. На жаль, третє стало смертельним… Загинув Владислав 15 липня поблизу міста Торецьк Бахмутського району на Донеччині.

У музейній кімнаті академії є інсталяція з українськими символами, а над нею — голуби, в пам’ять про загиблих випускників закладу освіти. Сьогодні на одного голуба на інсталяції стало більше. Фігуру птаха з ім’ям Владислава Чуракова та датою його випуску встановила керівниця академії Леся Крупіна. Пані Крупіна подякувала батькам Владислава, які також були присутні на заході, за виховання сина-героя та запросила у будь-який час приїздити до академії, де на них завжди радо чекатимуть. На завершення заходу на подвір'ї закладу освіти висадили дерево з іменною табличкою на честь полеглого випускника. У свою чергу батько Владислава, Сергій Григорович, подякував колективу закладу освіти за запрошення, організацію такого заходу та збереження пам'яті їхнього сина.

































Фото: Яна Гудзь