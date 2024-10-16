Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 20:01 Переглядів: 371

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 17 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

просп. Полтавський, 277, 279;

вул. Горліс Горського, 3-7;

с. Мала Кохнівка;

вул. Київська, 76А-80. З 8.00 до 17.00 пров. Олександра Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30-30;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Артема Носенка, 3-31Б;

просп. Лесі Українки, 55-84;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кремінний, 4-16;

вул. Одеська, 9-31А;

пров. Пшеничний, 2-13;

вул. Соломії Крушельницької, 4-63;

пров. Ефірний, 1-26;

вул. Керченська, 1-43;

вул. Козацька, 140, 142. З 8.00 до 18.00 вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

вул. Правобережна;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 20-45;

вул. Республіканська, 22-36;

пров. Костянтина Ушинського, 1-12.

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