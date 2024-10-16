Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 20:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 17 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Горліс Горського, 3-7;
- с. Мала Кохнівка;
- вул. Київська, 76А-80.
З 8.00 до 17.00
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30-30;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Артема Носенка, 3-31Б;
- просп. Лесі Українки, 55-84;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремінний, 4-16;
- вул. Одеська, 9-31А;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 4-63;
- пров. Ефірний, 1-26;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140, 142.
З 8.00 до 18.00
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Правобережна;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 20-45;
- вул. Республіканська, 22-36;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12.
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