Стрілки з Горішніх Плавнів здобули нагороди Відкритого літнього чемпіонату України

Вчора, 21:00 Переглядів: 116 Партнерський проєкт

Зараз проводиться навчально-тренувальний збір до чемпіонату світу серед юніорів у Вроцлаві (Польща). У ньому беруть участь троє спортсменів із Горішніх Плавнів: Софія Михайлюк (гвинтівка пневматична та малокаліберна), Тимур Підгорний (пістолет пневматичний) та Олексій Ціон (пістолет малокаліберний)

Відкритий літній чемпіонат України з олімпійських вправ із кульової стрільби імені заслуженого тренера України Анатолія Кукси відбувся у Вінниці 12-20 вересня. Змагання, за інформацією організаторів, зібрали 14 команд з усієї України — понад 210 спортсменів. Серед них — десять представників ДЮСШ No 1 Горішніх Плавнів: троє стрільців із пістолета та сім — із гвинтівки. Про це повідомили у спортивній школі. Тренери-викладачі наших спортсменів — Альона Федорова, Владислав Григоренко, Віктор Недбайло.

Майстер спорту України міжнародного класу Максим Городинець, учасник Олімпійських ігор-2024 у вправі МП-8 (малокаліберний швидкісний пістолет на дистанції 25 м) з визначним результатом 590 очок у кваліфікації та із 34 влучаннями у фіналі переміг представника Львова, майстра спорту міжнародного класу (МСМК) Володимира Пастернака та МСМК Дениса Кушнірова з Дніпропетровської області. На цих змаганнях Максиму Городинцю було вручено посвідчення про присвоєння звання «Заслужений майстер спорту України», яке він здобув місяць тому.

— Для мене це чергова сходинка у спортивній кар’єрі, яку я успішно подолав, — зазначив спортсмен. — Я пишаюсь своїм результатом, це звання надзвичайно важливе.

Команда дівчат, у складі якої були Анна Ляшенко, Вікторія Непорада та Марія Король, посіла п’яте місце. Команда хлопців, у складі якої були Іван Русаленко, Максим Шевченко та Максим Коваленко, посіла шосте місце в командному заліку. Обидві команди змагалися в стрільбі із пневматичної гвинтівки на дистанції 10 м. Ще одна представниця Горішніх Плавнів Марія Михайлюк встановила особистий рекорд у змішаних командах — 308,4 очка.

— Це важливий момент для покращення психології спортсмена та його впевненості, — підкреслила Альона Федорова.

Надія Шаманова в стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м у кваліфікації посіла друге місце, але у фінальній боротьбі їй не вистачило зовсім трохи до призового місця, тож вона стала четвертою.

Після змагань Анна Ляшенко, Вікторія Непорада та Ростислав Смоляр відправляться до Львова на навчально-тренувальний збір перед юнацькою Лігою Європи, проведення якої заплановано на 9-14 жовтня в Сербії. Для Вікторії Непоради це буде перший такий досвід, а Анна Ляшенко готується до фіналу Ліги Європи у складі збірної України. До неї приєднаються Тимур Підгорний та Софія Михайлюк після участі у чемпіонаті світу в Перу, який триватиме з кінця вересня по 7 жовтня.

Зараз проводиться навчально-тренувальний збір до чемпіонату світу серед юніорів у Вроцлаві (Польща). У ньому беруть участь троє спортсменів із Горішніх Плавнів: Софія Михайлюк (гвинтівка пневматична та малокаліберна), Тимур Підгорний (пістолет пневматичний) та Олексій Ціон (пістолет малокаліберний). Тренери та спортсмени висловлюють подяку міському голові Дмитру Бикову, компанії Ferrexpo, працівникам профільних підрозділів органів місцевого самоврядування за системну підтримку розвитку олімпійського спорту в громаді.