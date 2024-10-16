Золотий хрест отримав військовий з Кременчуччини Геннадій Сафронов

Вчора, 22:02 Переглядів: 166

Військовослужбовця з Кременчуччини Геннадія Сафронова відзначили за проявлену мужність і героїзм

Геннадія Вадимовича Сафронова відзначили високою державною нагородою — почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

Геннадій був призваний до лав Збройних Сил України у березні 2022 року. У складі 71-ї єгерської бригади десантно-штурмових військ, захищав Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському напрямках.

Зараз Геннадій — молодший лейтенант Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

«Кременчуцький Телеграф» дякує воїну світла за силу духу та відвагу, низько вклоняємося за неоціненний внесок в оборону держави.