Золотий хрест отримав військовий з Кременчуччини Геннадій Сафронов

Геннадія Вадимовича Сафронова відзначили високою державною нагородою — почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».
Геннадій був призваний до лав Збройних Сил України у березні 2022 року. У складі 71-ї єгерської бригади десантно-штурмових військ, захищав Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському напрямках.
Зараз Геннадій — молодший лейтенант Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
«Кременчуцький Телеграф» дякує воїну світла за силу духу та відвагу, низько вклоняємося за неоціненний внесок в оборону держави.
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